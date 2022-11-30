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Политика
30 ноября 2022  16:14
Дарья Сайфиева

Захарова пригласила Зеленского и Подоляка приехать в Крым – поплавать и искупаться

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила Президента Украины Владимира Зеленского в Крым, призвав его не откладывать поездку. Так она отреагировала на его заявление о том, что он будет купаться в Крыму в следующем году.

Захарова отметила, что киевские политики «мечтают о свидании» с Крымом.  «Хочу сказать Зеленскому и Подоляку: не надо откладывать. А вы приезжайте, искупнитесь, поплавайте, если хотите интервью дать – берите украинских журналистов», – сказала Захарова на брифинге (цитата по РИА Новости).

Ранее глава Подоляк заявил в эфире одного из телеканалов, что через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты. В ответ на это заявление зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ему организовать видеомост из крымского СИЗО.

#мид рф #политика #спецоперация на Украине
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