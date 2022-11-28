Медведев предложил советнику офиса Зеленского провести видеовключение из СИЗО в Крыму

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил советнику офиса Президента Украины Владимира Зеленского Михаилу Подоляке организовать видеовключение из крымского СИЗО. Таким образом политик отреагировал на обещания украинского политика через полгода организовать прямой эфир с набережной в Ялте.

«Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из „Лефортово“», — написал Медведев на своей странице в Twitter.

Ранее он высказался о том, что из-за экономических санкций против России европейские компании вынуждают сотрудничать только с США.