Захарова показала очередь из россиян, желающих проголосовать в посольстве в Таиланде

В Бангкоке, у российского посольства, собралась очередь из граждан России, которые пришли проголосовать на выборах Президента РФ. Фотографиями в своем телеграм-канале поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Таиланд не сдается. Очередь на голосование в Бангкоке. Посольство работает на полную мощность», — подписала снимки она.

Напомним, выборы в России проходят в течение трех дней с 15 по 17 марта. Свои кандидатуры на пост Президента страны выдвинули представители трех российских партий Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).

Как сообщал «Татар-информ», сегодня в 9.28 явка по стране достигла 60%.

Фото: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova