Явка на выборах Президента России достигла 60%

скриншот с сайта ЦИК России

Явка по стране на выборах Президента России достигла 60%. Об этом говорят данные хода голосования, которые Центризбирком транслирует в прямом эфире.

Напомним, что второй день голосования в России завершился с явкой в 58,01%. Планка в 60% была достигнута сегодня в 9.28.

Напомним, выборы в России проходят в течение трех дней с 15 по 17 марта. Свои кандидатуры на пост Президента страны выдвинули представители трех российских партий Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).