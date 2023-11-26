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Происшествия 26 ноября 2023 17:55

ХАМАС объявило об освобождении россиянина

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Палестинское радикальное движение ХАМАС объявило об освобождении заложника, имеющего российское гражданство, передает ТАСС.

«ХАМАС освободило заложника, имевшего российское гражданство, в ответ на усилия президента России Владимира Путина», – указано в сообщении.

По словам пресс-секретаря главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну, заложник недавно был передан Красному Кресту.

Ранее сообщалось, что в руках ХАМАС находятся две российские заложницы.

#ХАМАС #заложники
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