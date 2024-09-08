Захарова ответила, почему страны стремятся в БРИКС

Все больше стран стремятся в БРИКС, потому что мир устал от «американских наездов» и агрессии Вашингтона. Об этом в интервью ТАСС сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мир голосует за другую форму взаимоотношений. Мир устал и не видит эффективности от подобных американских наскоков, наездов и вот этой скрытой, а где-то уже и открытой агрессии», – сказала дипломат.

Она назвала Вашингтон маньяком из собственного же голливудского кино, который «то с газонокосилкой, то с пилой, то с каким-то топором все изничтожает».

«Мир вынужден искать новые формы взаимодействия. И эти формы такие, как БРИКС, а не такие, как НАТО», – резюмировала Захарова.

БРИКС – межгосударственное объединение Бразилии, России, Республики Индии, Китая и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской Республики. В августе 2023 года в группу были приглашены 6 новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. 5 новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с начала 2024 года. Одно из приоритетных направлений в деятельности БРИКС – содействие укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире. Столица Татарстана примет саммит стран БРИКС в период с 22 по 24 октября 2024-го.