news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
28 декабря 2022  11:47

Захарова ответила пословицей на призыв Киева исключить Россию из ООН

news_top_970_100

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в посоветовала не реагировать на призывы Киева исключить Россию из ООН. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

«Ничего не делать. Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать», — сказала она в ответ на вопрос, как на это должна отреагировать Москва.

По словам дипломата, Украина переживала разных деятелей в своей истории, а в последние годы там было «немало мерзавцев, которые развалили страну и подвинули ее на край катастрофы». Она призвала выстраивать российскую политику, не прислушиваясь к болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути или логики и понимания, к чему такие рассуждения могут привести. 

Ранее украинский МИД призвал лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, что противоречит Уставу организации.

#мид рф #политика #мария захарова
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное