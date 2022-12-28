Захарова ответила пословицей на призыв Киева исключить Россию из ООН

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в посоветовала не реагировать на призывы Киева исключить Россию из ООН. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

«Ничего не делать. Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать», — сказала она в ответ на вопрос, как на это должна отреагировать Москва.

По словам дипломата, Украина переживала разных деятелей в своей истории, а в последние годы там было «немало мерзавцев, которые развалили страну и подвинули ее на край катастрофы». Она призвала выстраивать российскую политику, не прислушиваясь к болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути или логики и понимания, к чему такие рассуждения могут привести.

Ранее украинский МИД призвал лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, что противоречит Уставу организации.