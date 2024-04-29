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Захарова ответила на призыв Блинкена к России о переговорах по Уставу ООН
Ситуация, в которой госсекретарь США Энтони Блинкен призывает Россию к переговорам по Украине «в соответствии с Уставом ООН», напоминает Зазеркалье. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что Россия изначально стремилась разрешить конфликт мирным путем на основе международного права. Об этом говорит инициация минских договоренностей и закрепление их в виде резолюции ООН, а также готовность откликнуться на предложение о переговорах, продемонстрированная Москвой в 2022 году.
«Блинкен же, видимо, забыл, что именно США заставили Зеленского запретить Украине вести переговоры с Россией. Также госсекретарь запамятовал маниакальное стремление США заменить международное право неким „миропорядком, основанном на правилах“, которые никто не видел», — отметила представитель российского МИД.
Также она напомнила о том, как власти Фрации и ФРГ проигнорировали международно-правовое урегулирование кризиса.
Сейчас же администрация США по-прежнему пытается протолкнуть идею переговоров, в основе которых будет лежать не международное право, а «формула Зеленского».
«Все смешалось в Доме Белом», — перефразировала она знаменитую фразу из романа Льва Толстого «Анна Каренина» («Все смешалось в доме Облонских»).
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