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Политика 29 апреля 2024 19:13

Блинкен: США надеются на согласие России на «искренние» переговоры по уставу ООН

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Соединенные Штаты рассчитывают, что Россия даст согласие на проведение переговоров по Украине в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Решение этого конфликта зависит от Президента РФ Владимира Путина, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, диалог, посвященный Украине, должен быть «искренним» и вестись на основе трех принципов: «суверенитет, территориальная целостность, независимость».

«И если они (переговоры — прим. Т-и) будут надлежащим образом подтверждены, должна быть принята резолюция», — заявил он во время Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

#США #Украина #переговоры
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