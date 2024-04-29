Блинкен: США надеются на согласие России на «искренние» переговоры по уставу ООН

Соединенные Штаты рассчитывают, что Россия даст согласие на проведение переговоров по Украине в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Решение этого конфликта зависит от Президента РФ Владимира Путина, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, диалог, посвященный Украине, должен быть «искренним» и вестись на основе трех принципов: «суверенитет, территориальная целостность, независимость».

«И если они (переговоры — прим. Т-и) будут надлежащим образом подтверждены, должна быть принята резолюция», — заявил он во время Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.