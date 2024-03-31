Захарова отреагировала на слова мэра Парижа о российских олимпийцах

Мария Захарова

Фото: пресс-служба МИД РФ

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на слова мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским и белорусским олимпийцам не будут рады в столице Франции. В этом контексте она упомянула маркирование и бойкот французских товаров.

«Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что „ей будут не рады“?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

«Пока французские товары не маркируются наклейкам „нам не рады в Москве“, но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут», — выразила уверенность она.

По мнению Захаровой, «еще одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа вслед за фермерами», потому что у России «огромный выбор того, чем ряд французских товаров можно заменить».

Кроме того, представитель МИД РФ «поздравила» Анн Идальго «и всю русофобскую прослойку нынешних французский властей» с «праздником» — 210-летием взятия Парижа в 1814 году союзными русскими, прусскими и вюртембергскими войсками.