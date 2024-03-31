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Захарова отреагировала на слова мэра Парижа о российских олимпийцах
Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на слова мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским и белорусским олимпийцам не будут рады в столице Франции. В этом контексте она упомянула маркирование и бойкот французских товаров.
«Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что „ей будут не рады“?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.
«Пока французские товары не маркируются наклейкам „нам не рады в Москве“, но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут», — выразила уверенность она.
По мнению Захаровой, «еще одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа вслед за фермерами», потому что у России «огромный выбор того, чем ряд французских товаров можно заменить».
Кроме того, представитель МИД РФ «поздравила» Анн Идальго «и всю русофобскую прослойку нынешних французский властей» с «праздником» — 210-летием взятия Парижа в 1814 году союзными русскими, прусскими и вюртембергскими войсками.
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