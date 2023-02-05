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Ру Тат
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Политика
5 февраля 2023  16:34

Захарова отреагировала на слова Беннета о роли Запада в завершении переговоров по Украине

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова увидела в рассказе бывшего Премьер-министра Израиля Нафтали Беннета очередное подтверждение деструктивной роли стран Запада в конфликте на Украине.

«Еще одно признание!» — написала представитель внешнеполитического ведомства в Telegram-канале, прокомментировав заявление израильского политика, что государства Запада в определенный момент отказались от попыток дипломатическим путем урегулировать военное противостояние между Россией и Украиной.

Беннет утверждает, что он, будучи посредником, согласовывал свои действия с Соединенными Штатами, Германией и Францией, но те весной 2022 года «прервали переговоры». Из его слов следует, что власти этих стран предпочли «громить Президента России Владимира Путина».

#спецоперация на Украине #мария захарова
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