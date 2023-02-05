Экс-премьер Израиля: Путин в начале военной спецоперации пообещал не устранять Зеленского

Президент России Владимир Путин в начале военной спецоперации пообещал не устранять украинского лидера Владимира Зеленского, утверждает экс-премьер Израиля Нафтали Беннет. По его словам, глава российского государства «дал ему слово».

Беннет в интервью на своем ютуб-канале заявил, что когда началась спецоперация, Зеленский попросил его связаться с Путиным, после чего он якобы взял на себя роль посредника между сторонами.

«Я ему сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?". Он ответил: "Я не убью Зеленского"», – заверил Беннет (цитата по РИА Новости).

Политик также утверждает, что после встречи с Путиным позвонил Зеленскому, который на тот момент скрывался в бункере, и сообщил ему о своем разговоре с российским лидером. После этого, по заверениям экс-премьера Израиля, Зеленский вернулся с офис и снял там видеоролик для соцсетей.

Также Беннет утверждает, что Путин на одной из первых встреч с ним якобы согласился отказаться от денацификации и демилитаризации в качестве целей СВО, а Зеленский в то же время пообещал отказаться от идеи вступить в НАТО. Урегулировать на этом этапе конфликт, по мнению политика, не удалось из-за вмешательства Запада, по утверждению Беннета, Зеленский согласовывал свои действия с США, Германией и Францией, из-за которых Киев вышел из переговоров.