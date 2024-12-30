Захарова объяснила полет спецборта в США

Мария Захарова

Фото: пресс-служба МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова объяснила полет самолета отряда «Россия» в Соединенные Штаты очередной ротацией дипломатов, сообщает ТАСС.

«Очередная ротация дипломатов», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Самолет Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 специального летного отряда «Россия», которым пользуются первые лица государства, два дня (с 26 по 28 декабря) провел в США. На данные сервиса FlightRadar о перемещениях воздушного судна обратил внимание Telegram-канал Baza.