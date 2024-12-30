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Политика 30 декабря 2024 10:22

СМИ: Российский спецборт два дня провел в США

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Самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», которым пользуются первые лица государства, два дня провел в Соединенных Штатах. На данные сервиса FlightRadar о перемещениях воздушного судна обратил внимание Telegram-канал Baza.

Спецборт 25 декабря перелетел из Москвы в Санкт-Петербург. На следующий день, 26 декабря, самолет вылетел из Петербурга в Нью-Йорк, а затем после небольшого перерыва отправился в Вашингтон. В столице США Ил-96 оставался два дня. Из Вашингтона он 28 декабря вылетел сначала в Нью-Йорк, а уже оттуда направился в Москву.

«Американская сторона, как и российская, не сообщала о посещении США какой-либо делегацией из РФ», — констатирует в связи с этим канал.

Ранее этот Ил-96 использовали для полетов Дмитрий Медведев (сейчас заместитель председателя Совета безопасности РФ), министр иностранных дел России Сергей Лавров и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, уточняет Baza.

При этом 29 декабря Сергей Лавров заявил, что руководство России не устраивает предложения команды избранного Президента США Дональда Трампа по завершению вооруженного противостояния на Украине.

#Россия и США #спецоперация
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