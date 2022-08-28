Захарова объяснила, почему остановилась выдача загранпаспортов нового образца

Приостановка выдачи загранпаспортов нового образца связана с техобслуживанием системы. Это временная мера, поэтому выдача документов, действующих в течение 10 лет, обязательно возобновится. Об этом в эфире канала «Россия 1» рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что выдача паспортов сроком на пять лет продолжается в обычном режиме.

«Речь идет исключительно о временных технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних. Так бывает в связи с технологическим нашим прогрессом, в связи с веяниями времени, что нужно перезапускать систему — не будем вдаваться в эти технические моменты, они никому не интересны. Исключительно временная мера», — отметила Захарова.

Ранее в МИД сообщили о приостановке выдачи документов, получаемых на 10 лет. Тогда это объяснили переформатированием электронного носителя.