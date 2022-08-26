МИД России приостановил выдачу загранпаспортов нового образца

С 26 августа консульский департамент МИД приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца. Об этом со ссылкой на департамент сообщает ТАСС.

В сообщении говорится, что получение документов сроком на 10 лет остановлено по техническим причинам.

«С 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия 10 лет)», — отмечается в заявлении.

Ранее РБК сообщал, что выдача документов нового образца прекратилась в Азербайджане, Латвии, Турции, Швеции, Эстонии. В Германии, добавили в издании, выдача биометрических загранпаспортов приостановится с 29-го числа.

При этом загранпаспорта без электрочипа, действующие в течение пяти лет, можно получить в обычном порядке.