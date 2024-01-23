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Захарова объяснила, почему «Байден видит мёртвых»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, откуда у американского Президента Джо Байдена взялась привычка протягивать руку для рукопожатия в пустоту.
«Вот все удивляются, что Байден видит мёртвых, здоровается с ними, перебрасывается какими-то фразами.
Что тут удивительного: он просто благодарит тех, кто за него голосовал», – написала в своем телеграм-канале дипломат.
Американский Президент не раз попадал в неловкие ситуации, протягивая руку для рукопожатия пустому месту. Так он сделал в апреле 2022 года, завершив свое выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, а затем в августе, на церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников, которая проходила в Белом доме.
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