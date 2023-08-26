Захарова обвинила Норвегию в зооциде после забоя 40 оленей, пасшихся в России

В Норвегии под видом ветеринарного надзора развернулся настоящий зооцид. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новость о забое 40 оленей, которые вернулись в Норвегию из заповедника в Мурманской области.

Она напомнила, что на территорию заповедника в России «без санкций официального Осло» пришли 42 животных. Российская сторона пыталась разрешить ситуацию мирным путем, предложив Норвегии выплату компенсаций за урон, нанесенный заповедной территории.

«Теперь, когда большая часть оленей вернулась, позиция была сформирована. Проштрафившихся животных показательно и, вероятно, в назидание другим парнокопытным, казнили. Как отметили в Норвежском сельскохозяйственном агентстве, еще двух рогатых очень ждут дома. На убой», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что это не единичный случай, когда уничтожают животных, считая опасными либо незаконно ввезенными. Показательными можно назвать истории моржихи Фреи — любимицы норвежцев, которую убили в августе 2022 года, детеныша жирафа, убитого, разделанного и скормленного львам прямо на глазах посетителей Копенгагенского зоопарка.

Эти и другие случаи, считает представитель российского МИД, необходимо изучить зоозащитным организациям.

«Если кто увидит двух оставшихся в живых оленей, предложите им не возвращаться к живодёрам в Норвегию. Ничего хорошего их там не ждёт», — заключила она.