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AP: Норвегия забила 40 оленей, чтобы те не вернулись на пастбища в РФ
В Норвегии забили 40 оленей, которые ранее пересекли границу с Россией, паслись на территории заповедника «Пасвик» Мурманской области и вернулись обратно, чтобы те не отправились в соседнюю страну повторно. Об этом со ссылкой на Министерство сельского хозяйства королевства сообщает агентство Associated Press.
Дело в том, что российская сторона потребовала компенсаций за то, что животные паслись на заповедной территории. Речь идет о 50 тыс. крон (примерно 4,7 тыс. долларов) за каждого оленя и еще почти 47 млн крон (около 4,4 млн долларов) единовременно.
Всего в 2023 году границу с РФ пересекли 42 оленя, два оставшихся должны в скором времени вернуться в Норвегию. При этом мясо забитых животных может быть уничтожено из соображений безопасности.
Для предотвращения трансграничного перемещения оленей Норвегия решила к 1 октября восстановить полуразрушенный барьер на границе с Россией, возведенный в 1954 году. Речь идет примерно о 7 километрах ограды из 150.
Стоимость работ оценивается в 3,7 млн крон (348 тыс. долларов). Однако они усложняются тем, что рабочие не могут пересекать границу, не имея российских виз.
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