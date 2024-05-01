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Захарова о заявлении министра экономики Украины: «Новости психбольницы»
Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко. Напомним, ранее та заявила, что в рамках борьбы за гендерное равенство власти Киева планируют привлекать больше женщин к процессу разминирования территорий.
«Новости психбольницы. Интересно, умерших она (Юлия Свириденко) уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?» — написала Захарова в своем Телеграм-канале.
Отметим, что, по данным украинского министра экономики, сейчас всего лишь 30% женщин участвуют в разминировании. Однако в Украине собираются делать «всё необходимое для паритета».
Ранее Захарова заявляла, что «бал сатаны» в «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова — это копия приема в посольстве США. По ее словам, писатель в книге точно описал все, что увидел на приеме в американском посольстве. Более того, об этой взаимосвязи нужно рассказывать в школах, считает представить МИД России.
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