Захарова: «Бал сатаны» в «Мастере и Маргарите» - это копия приема в посольстве США

«Бал сатаны» в «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова был смоделирован с приема в американском посольстве. Причем фигура посла США в СССР Уильяма Буллита отразилась в образе персонажа Воланда. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что российским школьникам должны рассказывать об этом в рамках учебной программы.

По словам Захаровой, «бал сатаны», описанный в произведении «Мастер и Маргарита» оказался точной копией того, что писатель увидел на приеме в посольстве США.

Она подчеркнула, что взаимосвязь между вышеописанными вещами люди часто узнают, будучи взрослыми. Захарова же считает, что надо изначально об этом говорить, пишет ТАСС.

Представитель МИД также добавила, что многие ее знакомые позже признались, что не знали, как Булгаков отразил мероприятия в американском посольстве в «бале сатаны». В связи с этим, она считает, что неплохо было бы упоминать об этой связи в школьных и вузовских учебниках.

«Если вы посмотрите не только фотографии американского посла Буллита, если вы прочитаете о нем, а у него есть и биограф, это Александр Эдкинд, <...> вы поймете, что фигуру Уильяма Буллита не то, что нынешние поколения описывают, как мистическую, он и тогда-то воспринимался именно так. Вот этот образ, он, безусловно, наполнил образ героя Булгакова. Есть конкретные символы того времени, которые наполнили это произведение», - рассказала Захарова.