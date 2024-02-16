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Политика 16 февраля 2024 17:10

Захарова о реакции Запада на смерть Навального: Судмедэкспертизы еще нет, а выводы готовы

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Реакция Запада на смерть Алексея Навального саморазоблачительна, считает представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что западники сделали свои выводы еще до заключения судебной медицинской экспертизы.

«Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы», - цитирует спикера РИА «Новости».

Напомним, Навальный умер в колонии 16 ноября. На данный момент УФСИН устанавливает подробности произошедшего. Как позже сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложено о смерти Навального.

#мария захарова #алексей навальный #смерть
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