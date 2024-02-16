Алексей Навальный умер в исправительной колонии

Алексей Навальный умер во время прогулки в исправительной колонии в ХМАО, где он отбывал наказание, сообщает УФСИН по ЯНАО.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел сегодня. После прогулки Алексей почувствовал себя плохо и буквально сразу потерял сознание.

Фото: © УФСИН по ЯНАО

На место прибыли медработники, была вызвана бригада скорой помощи. Все необходимые реанимационные действия были проведены, но положительных результатов не дали.

Сообщается, что причины смерти Алексея Навального будут устанавливать специалисты. ФСИН направляет комиссию в колонию. По одной из предварительных версий, как сообщают СМИ, у Навального оторвался тромб.