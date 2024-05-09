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Захарова о погоде на 9 Мая: Чтобы помнили, как 4 года в голоде и холоде давалась Победа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала холодную погоду в День Победы напоминанием о том, какими усилиями далась советскому народу Победа в Великой Отечественной войне.
«Ледяной ветер, переходящий в метель, сирень в снегу, наледь... Через пару минут на улице коченеют руки, слезятся глаза... 9 мая 2024 выдалось в Москве суровым. Может, чтобы поняли и помнили, как 4 года в голоде и холоде давалась Победа», — написала дипломат в своем телеграм-канале.
Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал, что холодная погода не помешает отпраздновать День Победы и провести парад на Красной площади. Примечательно, что в первые минуты парада начался снегопад, который быстро сошел на нет, а во время объезда министром обороны РФ Сергеем Шойгу парадных расчетов и к выступлению Президента РФ Владимира Путина с речью установилась солнечная погода.
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