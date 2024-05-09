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Общество 9 мая 2024 09:11

Песков сказал, что холодная погода не помешает провести парад Победы

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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал, что холодная погода не помешает отпраздновать День Победы и провести парад на Красной площади.

«Судя по прогнозу, действительно, погода будет достаточно аномальная. Но это никак не скажется [на проведении парада], мы будем надеяться», цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков отметил, что для российских военнослужащих погода никогда не была и будет препятствием.

«Тем, кто будет на трибунах, пледы будут раздавать, люди оденутся потеплее», подчеркнул он.

Напомним, накануне в столице РФ зафиксировали 0 градусов, местами в городе даже выпал снег.

#Дмитрий Песков #парад победы #Москва
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