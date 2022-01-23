Захарова назвала вбросом заявление МИД Британии о подготовке переворота на Украине

Заявление МИД Великобритании о планах России привести к власти на Украине «марионеточное правительство» представляет собой «вброс». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Заранее был подготовлен материал, казалось бы, можно было бы и в субботу днем, и вечером его опубликовать. Нет, было выбрано удачное, с их точки зрения, время — 1.30 ночи по Москве», — сказала Захарова.

По мнению представителя Министерства иностранных дел РФ, британская сторона рассчитывала на отсутствие реакции в такое время и «заранее разослала материал по средствам массовой информации».

В действиях МИД Британии Захарова увидела «злонамеренную информационную агрессию». Она предположила, что страны Запада выдвигают новые обвинения против России, чтобы тема возможного нападения на Украину продолжала привлекать внимание.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что власти РФ планируют установить пророссийский режим на Украине. В качестве одного из кандидатов на роль лидера-марионетки Форин-офис упомянул бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева, отмечает РБК.

Как сообщало ИА «Татар-информ», чиновники Британии начали разрабатывать «ядерный» вариант санкций против России на случай обострения ситуации вокруг Украины.