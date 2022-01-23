СМИ: Чиновники Британии начали разрабатывать «ядерный» вариант санкций против России

Санкции против Москвы на случай обострения ситуации вокруг Украины разрабатывает Великобритания, не исключая «ядерный» вариант поддержки Лондоном отключения России от SWIFT, а также меры против «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Telegraph.

Как сообщает газета, чиновники «начали работу над новыми санкциями», которые направлены на «ослабление российской экономики». Их применят в том случае, если «Кремль продвинется вперед».

«Британия рассматривает „ядерный“ вариант поддержки отключения России от международной платежной системы SWIFT», — говорится в издании. Британский премьер Борис Джонсон считает также, что санкции не обойдутся без мер против «Северного потока-2».

Отмечается, что британский премьер планирует провести переговоры с лидерами стран G7 (куда помимо Британии входит США, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония), чтобы создать «санкционную коалицию» для принятия «целенаправленных мер против олигархов, поддерживающих президента России». Однако конкретные имена в публикации не называются.

Источник, близкий к британскому премьеру, подчеркивается в газете, сказал, что Великобритания, сотрудничая с США через НАТО, проводит политику диалога и сдерживания, следуя дипломатическому пути, если это не удастся, то она готовит пакет санкций, которые ударят в самое сердце российской экономики.

Президент России Владимир Путин неоднократно призывал не политизировать строительство «Северного потока-2» – это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

Ранее Премьер-министр Баварии заявил, что отказ от «Северного потока — 2» может ударить и по Германии.