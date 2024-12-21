Мария Захарова

Фото:t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова после атаки украинских беспилотников на Казань назвала Президента Украины Владимира Зеленского «Усамой Бен Зеленским». Об этом сообщает РИА Новости.

«Усама Бен Зеленский. <…> Киевский режим и раньше проявлял свою террористическую сущность, а сейчас другой у него и не осталось», — поделилась дипломат своим видением ситуации.

При этом Захарова увидела сходство не только между ударом беспилотников по Казани и атакой террористов возглавляемой Усамой бен Ладеном «Аль-Каиды»* на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года, но и между биографиями украинского лидера и главаря террористической организации.

«Классическая схема того, как американцы, британцы — западники приводят под видом неких демократизаторов таких проплаченных людей, а потом эти как бы люди срываются в такое экстремистское террористическое пике, это не первый раз. И поэтому имя ему — Усама Бен Зеленский», — выразила уверенность представитель МИД России.

Усама бен Ладен в 1979–1989 годах оказывал активную помощь афганским моджахедам, боровшимся с советскими войсками (им также помогали США, Саудовская Аравия, Пакистан, Иран и Китай). «Аль-Каиду»* он основал в 1988 году, а к террористической деятельности перешел в 1992-м.

*«Аль-Каида» — международная террористическая организация. Ее деятельность запрещена в России и многих других странах.