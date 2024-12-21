Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Захарова назвала украинского лидера «Усамой Бен Зеленским» после атаки на Казань
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова после атаки украинских беспилотников на Казань назвала Президента Украины Владимира Зеленского «Усамой Бен Зеленским». Об этом сообщает РИА Новости.
«Усама Бен Зеленский. <…> Киевский режим и раньше проявлял свою террористическую сущность, а сейчас другой у него и не осталось», — поделилась дипломат своим видением ситуации.
При этом Захарова увидела сходство не только между ударом беспилотников по Казани и атакой террористов возглавляемой Усамой бен Ладеном «Аль-Каиды»* на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года, но и между биографиями украинского лидера и главаря террористической организации.
«Классическая схема того, как американцы, британцы — западники приводят под видом неких демократизаторов таких проплаченных людей, а потом эти как бы люди срываются в такое экстремистское террористическое пике, это не первый раз. И поэтому имя ему — Усама Бен Зеленский», — выразила уверенность представитель МИД России.
*«Аль-Каида» — международная террористическая организация. Ее деятельность запрещена в России и многих других странах.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»