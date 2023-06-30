Захарова назвала учения Киева на случай аварии на ЗАЭС подготовкой к совершению теракта

Фото: пресс-служба МИД России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя украинские учения на случай аварии на Запорожской АЭС, заявила, что Киев готовится совершить теракт.

«В Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, сообщили городские власти. На днях в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС. Киевские власти готовятся совершить очередной теракт!» – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее украинский Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что Россия планирует подорвать Запорожскую АЭС, ведь она не заинтересована в сохранении безопасности на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что слова украинского лидера являются обманом.