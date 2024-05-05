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Политика 5 мая 2024 16:27

Захарова назвала передозом слова Зеленского о Боге в рядах союзников Украины

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Президента Украины Владимира Зеленского о Боге в роли союзника Киева. Ее комментарий приводят «Известия».

Ранее тот, поздравляя граждан страны с Пасхой, объявил, что верит в наличие «шеврона с украинским флагом» на плече Бога.

«Это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз», — поделилась мнением Захарова.

#Владимир Зеленский #Мария Захарова
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