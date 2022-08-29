Захарова назвала обстрел Запорожской АЭС украинскими военными ядерным терроризмом
Обстрелы ВСУ Запорожской АЭС являются ядерным терроризмом. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Исходим из того, что она [миссия МАГАТЭ] должна действительно свершиться вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на этот процесс оказывает киевский режим и те, кто за ним стоит, и все те, кто используют ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а уже терроризма...» — сказала дипломат.
Она также призвала не реагировать на вбросы со стороны западных стран о том, что они якобы «уломали» Россию согласиться на проведение международной инспекции.
«Попытки такие именно так представить дело уже имеются, просто я всех заранее предостерегаю относительно того, что именно так будет разворачиваться информационная кампания», — сказала Захарова.
Представитель МИД РФ напомнила о том, что Москва неоднократно пыталась организовать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС вопреки всем попыткам киевского режима ее сорвать.
Накануне сообщалось, что ВСУ попытались нанести очередной удар по станции — был сбит дрон-камикадзе, который был нацелен атаковать хранилище отработанного ядерного топлива.
24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзникам удалось освободить от националистов ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.