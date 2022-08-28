Российские военные сбили дрон-камикадзе над Запорожской АЭС

ВСУ попытались нанести очередной удар по Запорожской АЭС. Дрон-камикадзе должен был атаковать хранилище отработанного ядерного топлива, однако был сбит российскими военными, сообщает военно-гражданская администрация Энергодара.

«Военнослужащие ВС РФ сбили дрон-„камикадзе“ ВСУ, в то время как его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем говорит траектория полета барражирующего боеприпаса», — отмечается в Telegram-канале ВГА.

В сообщении уточняется, что сбитый дрон ударился о крышу спецкорпуса АЭС, из-за чего произошла детонация заряда. «Однако источники в ВГА сообщают, что никаких инфраструктурных повреждений и человеческих жертв нет», — отмечается в тексте.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзникам удалось освободить от националистов ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.