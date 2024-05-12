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Общество 12 мая 2024 09:33

Захарова назвала «Евровидение-2024» оргией и шабашом

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что песенный конкурс «Евровидение» в этом году «переплюнул любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».

«Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», – написала дипломат в своем телеграм-канале.

К публикации она прикрепила видеоряд из выступлений артистов «Евровидения» под музыку к фильму «Мастер и Маргарита», написанную Игорем Корнелюком. В видеонарезке мелькнул победитель конкурса этого года – швейцарский рэпер Nemo, выступавший с песней The Code.

#Мария Захарова #евровидение
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