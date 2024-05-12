В «Евровидении-2024» выиграл представитель Швейцарии

Певец Немо Меттлер под псевдонимом Nemo, представлявший Швейцарию, выиграл в «Евровидении-2024». Об этом передает РИА Новости.

По итогам зрительского голосования и жюри, представитель Швейцарии получил 591 балл. Марко Пуришич из Хорватии, известный как Baby Lasagna, набрал 547 баллов и занял второе место.

Хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алёна Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней «Teresa & Maria» получили 453 балла и заняли третье место.

После оглашения итогов победитель Nemo вновь исполнил песню The Code, однако в конце номера случайно разбил полученную им статуэтку.