Захарова напомнила о последствиях за размещение ядерного оружия США на севере Европы

Если на севере Европы появится американское ядерное оружие, оно станет законной целью России в случае столкновения с НАТО. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что силы ядерного сдерживания, которые примут у себя эти страны, не обезопасят их, а сделают слабее.

«Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО, — цитирует представителя министерства РИА Новости. — А мы понимаем, что именно к этому форсированно ведут дело США и их сателлиты».

Ранее стало известно, что новый Президент Финляндии Александер Стубб выступил за размещение в стране ядерного оружия США.