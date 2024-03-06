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Захарова напомнила о последствиях за размещение ядерного оружия США на севере Европы
Если на севере Европы появится американское ядерное оружие, оно станет законной целью России в случае столкновения с НАТО. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что силы ядерного сдерживания, которые примут у себя эти страны, не обезопасят их, а сделают слабее.
«Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО, — цитирует представителя министерства РИА Новости. — А мы понимаем, что именно к этому форсированно ведут дело США и их сателлиты».
Ранее стало известно, что новый Президент Финляндии Александер Стубб выступил за размещение в стране ядерного оружия США.
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