Захарова: Киев не выходил из переговоров, но поведение Украины удручает

Киев по-прежнему участвует в переговорном процессе, но поведение Украины во время обсуждения удручает Россию. В то же время Москва нацелена на мирное урегулирование конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Когда Президент Украины предложил эти переговоры, российская сторона дала на них согласие, не отказала. Как сейчас себя украинская сторона ведет на переговорах - это, конечно, удручает, но зато является свидетельством их истинного отношения к переговорному процессу. Видимо, переговорные решения их не особо интересуют», – цитирует ее РИА Новости.

Захарова отметила, что Москва ждет от Киева материалов и предложений по переговорам, так как российская сторона передала документы уже около двух недель назад.

«На сегодняшнее утро, на момент подготовки к нашему брифингу, ответа российская сторона не получила», – сообщила представитель ведомства.

Она обратила внимание на то, что Россия остается открытой к конструктивному уважительному диалогу со всеми участниками международных отношений, включая НАТО, так как ориентируется в первую очередь на дипломатические методы разрешения любых противоречий.

Напомним, утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили действия Москвы и начали ужесточать санкции против России. 29 марта в столице Турции прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Сейчас переговорный процесс продолжается в формате видеоконференции.