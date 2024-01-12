Захарова: К саммиту в Казани подготовят список кандидатов в новые партнеры БРИКС

В рамках российского председательства в БРИКС будет организовано свыше 200 мероприятий. Ключевым станет саммит в Казани, который пройдет в октябре, напомнила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что председательство РФ в организации проходит под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Все планируемые мероприятия разделены по трем ключевым направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты.

«Кульминацией председательства станет саммит — он пройдет в октябре в Казани. Повестка для нашего председательства весьма насыщена, одна из важнейших задач — это обеспечение интеграции новых членов в созданный в рамках объединения механизм без ущерба их эффективности», — заметила представитель ведомства.

В частности, к предстоящему саммиту будет подготовлен доклад, в котором будут представлены потенциальные кандидаты в новые партнеры БРИКС.

«Мы настроены также углублять диалог с дружественными странами в формате аутрич, БРИКС+. Среди приоритетов во внешнеполитической сфере — укрепление координации на многосторонних площадках, сотрудничество по вопросам противодействия терроризму наркотрафику, информпреступности, коррупции, отмыванию денег, легализации преступных доходов. Мы будем способствовать комплексной реализации стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года», — заявила Захарова.

Кроме того, Россия нацелена на повышение роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации, содействии трансформации системы международных расчетов, расширению использования национальных валют государств БРИКС во взаимной торговле. Планируется расширение контактов в разных сферах, в том числе по линии налоговых, таможенных, антимонопольных органов, науки, образования и других.

«Серьезное внимание мы уделяем гуманитарному треку сотрудничества. Намерены содействовать дальнейшему развитию контактов в области культуры, спорта, молодежных обменов. В частности, в июне 2024 года планируем провести спортивные Игры БРИКС», — заключила она.

Напомним, что провести саммит в Казани в рамках российского председательства предложил Президент РФ Владимир Путин. Во время прямой линии в конце 2023 года он рассказал корреспонденту «Татар-информа», почему выбор пал именно на столицу Татарстана.