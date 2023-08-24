Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Захарова: Изоляция России валяется в канаве вместе с западными танками
Надежды Запада на изоляцию России не оправдались — это наглядно подтверждают итоги саммита БРИКС в Южноафриканской республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Результаты саммита БРИКС блестящие. „Изоляция“, как горящие западные танки, валяется в канаве», — написала она в своем телеграм-канале.
Напомним, что саммит под председательством ЮАР проходит с 22 по 24 августа. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в формате видеоконференции.
В 2024 году событие пройдет на территории России, главной площадкой станет Казань. Все члены организации, пополнившейся на шесть стран, выразили полную поддержку председательству РФ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»