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Политика 24 августа 2023 12:08

Захарова: Изоляция России валяется в канаве вместе с западными танками

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Надежды Запада на изоляцию России не оправдались — это наглядно подтверждают итоги саммита БРИКС в Южноафриканской республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Результаты саммита БРИКС блестящие. „Изоляция“, как горящие западные танки, валяется в канаве», — написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, что саммит под председательством ЮАР проходит с 22 по 24 августа. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в формате видеоконференции.

В 2024 году событие пройдет на территории России, главной площадкой станет Казань. Все члены организации, пополнившейся на шесть стран, выразили полную поддержку председательству РФ.

#брикс
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