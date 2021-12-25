Захарова: Именно нерасширение НАТО станет основной темой переговоров с США

Несмотря на заявления США и западных стран, именно нерасширение НАТО на восток станет основной темой предстоящих переговоров по гарантиям безопасности. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, сообщает ТАСС.

«В США и ряде западных стран появились заявления о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет, — заметила представитель российского ведомства. — В этой связи подчеркиваем: именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции».

Проект договора о гарантиях безопасности с США был опубликован 17 декабря. Также появился документ, касающийся мер обеспечения безопасности РФ и государств — членов Организации Североатлантического договора.

Во время итоговой пресс-конференции Президент России Владимир Путин отметил, что Москва ясно дала понять — дальнейшее продвижение НАТО на восток неприемлемо, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».