Захарова: «Фестиваль «Единство в многообразии» показывает культурное богатство России»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге напомнила, что с 27 по 30 августа в Казани проходит IV Казанский глобальный молодежный саммит. Захарова обратила внимание на культурную часть форума – фестиваль «Единство в многообразии». Он знакомит гостей с традициями и наследием Татарстана и России через концерты, выставки, мастер-классы и национальную кухню.

Форум собрал более 200 участников из 45 стран мира – среди них министры молодежи и образования, дипломаты, представители международных организаций, университетов, бизнеса и СМИ.

«В Казани присутствуют представители Бразилии, Бангладеш, Катара, Колумбии, Мексики, Нигерии, Объединённых Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Филиппин, Южно-Африканской Республики и других стран.», – подчеркнула Захарова.

Главная тема саммита – «Образование личности в эпоху глобальных изменений: ценностные и карьерные траектории». Участники обсуждают развитие академической мобильности, влияние искусственного интеллекта на образование, расширение Международной ассоциации детских организаций и сети школьных клубов дипломатии движения «Первые». В программе запланировано подписание соглашений и запуск совместных молодежных инициатив.

Форум организован при поддержке Минобрнауки России, правительства Татарстана и Казанского федерального университета. Соорганизаторы – «Движение Первых», «Академия молодежной дипломатии» и Молодежный центр РТ.