Фестиваль «Единство в многообразии» привлек гостей из 45 стран

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 27 августа, в рамках IV Глобального молодежного саммита на набережной озера Кабан и в Старо-Татарской слободе Казани состоялся национальный фестиваль «Единство в многообразии».

Мероприятие оказалось объединено с фестивалем татарской культуры «Печән базары», проектом «Хәрәкәттә – бәрәкәт» и празднованием дня рождения пророка Мухаммеда – «Мәүлид бәйрәме».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Этнокультурный фестиваль показал разные развлечения в виде растяжки, йоги на сапбордах и функциональной тренировки, спектаклей для детей, выступлений татарских музыкантов, просмотра фильма «Моң. Аңлатма». На фестивале развернулись и творческие мастер-классы для детей, интерактивные зоны и площадки, ярмарка с ремесленными изделиями, одеждой, аксессуарами ручной работы, выставки народного искусства.

На фестиваль разных культур и традиций народов мира пригласили и иностранных делегатов будущего саммита.

По словам программного директора IV Глобального молодежного саммита и председателя Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыковой, на мероприятие приехали представители 45 стран, в том числе – Персидского залива: Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Кувейта. Помимо гостей из названных выше государств саммит привлек делегатов из Китая, Индонезии, Малайзии, Иордании, Йемена, стран СНГ – Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Беларуси и государств Африки, включая Марокко, Египет и Ливию.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«К нам также приехали участники из Сербии, Индии, Латинской Америки – Венесуэлы, Кубы, Бразилии», – добавила Садыкова.

В этом году на фестиваль «Единство в многообразии» пришло более 7 тыс. заявок. Главная задача участников как фестиваля, так и саммита – обсудить будущее образования, образовательные технологии, значение искусственного интеллекта и роль молодежи в системе образования.

Координатор гостей IV Глобального молодежного саммита Орзу Раджабова отметила, что большинство делегатов посещают Казань впервые и многие из них оставляют позитивные отзывы.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Большинство делегатов находятся в Казани в первый раз, и впечатления у них, к счастью, только теплые. Все хотят вернуться сюда еще, чтобы провести в Казани больше времени. Их очень удивила культура, гостеприимство и любовь к своим традициям» – рассказала об иностранных гостях фестиваля Раджабова.

Гостья столицы Татарстана – иорданка Дания Мубиден поделилась впечатлениями от Казанского фестиваля «Единство в многообразии» и предстоящего саммита.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я основатель и руководитель отдела исследований в DROIT из Иордании. Это мой первый раз здесь, в Казани. Это потрясающе. Люди очень теплые, очень приятные, Россия очень чистая страна. И есть большие шаги, которые я вижу, чтобы двигаться вперед. Я верю, что страны делает уникальными культура, стоящая за ними. В Казани можно увидеть разнообразие культур и то, как мусульмане живут вместе с христианами», – перечислила она бросившиеся ей в глаза моменты.

Фестиваль «Единство в многообразии» продлится до 29 августа. IV Казанский глобальный молодежный саммит 2025 стартует завтра, 28 августа.