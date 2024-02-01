Захарова: Джо Байден и его команда превратили американцев в соучастников трагедии с Ил-76

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные СК РФ. Напомним, ранее в комитете сообщили, что Ил-76 в Белгородской области сбили ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot.

Как написала Захарова в своем Телеграм-канале, США должны знать, на что идут их деньги. Представитель МИД подчеркнула, что американский президент Джо Байден вместе со своей командой сделали американцев соучастниками кровавой трагедии.

До этого пресс-служба СК России писала, что самолет Ил-76 в Белгородской области сбили двумя ракетами зенитно-ракетного комплекса США Patriot. Всего обнаружили 116 их фрагментов. Украинская армия атаковала самолет 24 января. В тот момент на борту находились 74 человека, в том числе 65 военных ВСУ, все они погибли. В Минобороны России позже сказали, что произошедшее - это настоящий теракт. По мнению ведомства, Киеву было известно о перевозке пленных для обмена. К слову, обмен планировали произвести в пункте пропуска «Колотиловка». Однако украинские власти решили атаковать самолет, чтобы обвинить Москву в уничтожении военных Украины.

Ранее отказ Европы от расследования крушения Ил-76 прокомментировал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.