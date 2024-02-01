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Песков об отказе Европы от расследования крушения Ил-76: Боятся наткнуться на самих себя
Европа не заинтересована в проведении международного расследования крушения российского Ил-76 с военнопленными ВСУ. Они отказываются от участия в нем из-за страха раскрыть самих себя, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Россия, напротив, нацелена на проведение такого расследования — о готовности к нему и заинтересованности публично заявил Президент России Владимир Путин.
«Никто из них (европейских политиков — прим. Т-и) не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя», — цитирует Пескова ТАСС.
В заключение он напомнил, что Запад уже давно является прямым участником конфликта.
Напомним, что сегодня Государственная Дума приняла обращение к Конгрессу США и призвала американских политиков отказаться от поддержки киевского режима, который использует их оружие для совершения терактов.
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