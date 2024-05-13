news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 13 мая 2024 21:32

Захарова: Будущее Украины и ее жителей нисколько не интересно НАТО

Скопировать ссылку

Североатлантический альянс использует Украину лишь как инструмент против России, для него будущее страны и ее жителей нисколько не интересно. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает ТАСС.

На молодежном саммите НАТО генсек сказал, что при поражении Украины не будет смысла ее восстанавливать.

«Для него Украина — это инструмент реализации антироссийского курса НАТО», — заявила Захарова.

По ее словам, будущее Украины интересует генсека только в контексте противостояния с Россией, а будущее украинцев «не интересует вообще».

#Мария Захарова #НАТО
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2