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Захарова: Будущее Украины и ее жителей нисколько не интересно НАТО
Североатлантический альянс использует Украину лишь как инструмент против России, для него будущее страны и ее жителей нисколько не интересно. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает ТАСС.
На молодежном саммите НАТО генсек сказал, что при поражении Украины не будет смысла ее восстанавливать.
«Для него Украина — это инструмент реализации антироссийского курса НАТО», — заявила Захарова.
По ее словам, будущее Украины интересует генсека только в контексте противостояния с Россией, а будущее украинцев «не интересует вообще».
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