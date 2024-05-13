Генсек НАТО заявил, что при поражении Украины не будет смысла ее восстанавливать

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на молодежном саммите НАТО заявил, что при поражении Украины не будет смысла ее восстанавливать. Об этом передает РИА Новости.

«Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх, — утверждал генсек. — Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине».

По его словам, сейчас главной задачей являются поставки оружия Киеву на устойчивой основе.

На прошлой неделе Столтенберг в интервью газете La Repubblica заявил, что НАТО не направит свои войска на Украину. Также он посетовал, что российские войска наступают и берут под контроль населенные пункты, и что это отчасти связано с тем, «что союзники по НАТО не смогли выполнить обещанное Киеву».