Захарова: Боррель назвал Россию «экономическим карликом» от зависти и беспомощности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» из-за зависти и беспомощности. Так прокомментировала его словам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ответ могу сказать следующее. Во-первых, люди, которые не могут определить, мужчины они или женщины, лучше бы помалкивали до окончательной самоидентификации», — написала она в своем телеграм-канале.

Она добавила, что Евросоюз сейчас похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам. Захарова напомнила, что из-за этой ситуации бизнес стран ЕС «перетек за океан».

Также она подчеркнула, что ядерное оружие есть в арсенале только одной страны Евросоюза, остальные же не смогли его создать.

«Нечем гордиться, вот и исходят злостью», — резюмировала дипломат.

Ранее в беседе с El Pais глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой» и «карликовой экономикой».