Боррель сравнил Россию с «бензоколонкой с атомной бомбой»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой» и «карликовой экономикой». Об этом он заявил в беседе с El Pais.

Боррель полагает, что российская экономика очень мала, если сравнивать ее с «настоящими» геополитическими игроками, к примеру Евросоюзом и Китаем.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы способствовать поляризации международной системы, которая приводит к биполярному миру и вызывает появление двух конкурирующих технологических систем, заставляющих всех выбирать между одной или другой. Очевидно, что мы близки с США, но это не значит, что у нас нет своих интересов», — объяснил он.

Боррель добавил, что не видит смысла в прекращении военной помощи Украине: напротив, с начала конфликта она оказывалась медленнее, чем нужно. К тому же завершение поставок не приведет к миру — ЕС и без этого предпринимает все возможные усилия для начала переговоров.

Интересно, что Боррель не является автором сравнения России с бензоколонкой. Впервые так ее назвал в 2014 году бывший сенатор-республиканец Джон Маккейн.