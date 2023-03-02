Захарова: Лавров и Блинкен в Индии пообщались на ходу — никаких встреч не было

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провели недолгую беседу в рамках второй сессии Совещания глав МИД стран – участниц G20 в Индии, никаких переговоров не было. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя дипведомства Марию Захарову.

«Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии двадцатки, Сергей Викторович пообщался, – пояснила дипломат. – Никаких переговоров, встречи и так далее не было».

Во вторник вечером Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в проходящей 1-2 марта встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати. В четверг он провел встречу с главой МИД Китая, в среду – с руководителями дипведомств Бразилии, Индии и Турции. Ранее сообщалось, что Лавров принес извинения Индии за «непотребное поведение» западных делегаций на G20.