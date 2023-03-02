Лавров принес извинения Индии за «непотребное поведение» западных делегаций на G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принес Индии извинения за балаган, в который западные делегации превратили работу над повесткой дня G20. По его словам, некоторые страны стремятся переложить на Москву ответственность за собственные провалы в экономике.

«Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня „двадцатки“ в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию», — приводит ТАСС слова главы российского МИД.

На заседании министров иностранных дел G20 он напомнил, что наиболее упорно старались сложить с себя ответственность представители стран, признавших, что с 2015 года «накачивали Украину оружием для войны против России».

«Агрессивная русофобия смотрится особенно дико, если вспомнить, что никогда западные члены „двадцатки“ не сокрушались на ее заседаниях по поводу многих сотен тысяч жертв авантюр Вашингтона на Ближнем Востоке под предлогом угроз национальной безопасности за десять тысяч миль от границ США», — добавил Лавров.

Министр иностранных дел РФ выразил признательность властям Индии за радушный прием, эффективное руководство объединением и «упрочение связей со странами глобального Юга». Кроме того, он выразил искренние соболезнования Турции и Сирии в связи с произошедшими в этих странах землетрясениями. Министр подчеркнул, что Москва разделяет поставленные индийским председательством практические задачи по укреплению многосторонности и преодоления кризисов в мировой экономике.