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Завтра в Казань прибудет общероссийский крестный ход
Завтра, 10 октября, в Казань прибудет общероссийский миссионерский крестный ход, посвященный 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново. Об этом сообщают в митрополии Татарстана.
Крест будет принесен в кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря в 7 часов утра. В этот же день митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавит в Казанском соборе праздничную Божественную литургию. Начало богослужения в 9.00
В течение дня в кафедральном соборе перед святыней будут совершаться молебные пения.
Заключительный торжественный молебен и проводы Годеновского Креста состоятся вечером этого же дня в 20.00. В течение дня верующие смогут поклониться кресту.
Напомним, что с 2 сентября по 4 ноября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в России организовали миссионерский крестный ход, посвященный 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново. Крестоходцы пронесут освященную копию годеновской святыни через 27 городов России и Республики Беларусь. Казань включили в маршрут общероссийского крестного хода от Бреста до Владивостока.
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